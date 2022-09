Conceição sobre Taremi: "Para ele, que está farto de ser massacrado, o que importa é o futebol"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão à receção ao Braga para a 8.ª jornada da Liga Bwin (sexta-feira às 21h15)

Sobre Taremi: "Lembro-me que jogámos contra o Rio Ave há uns anos e o Taremi jogava e quando analisamos esse Rio ave, creio que era treinado por Carlos Carvalhal, tive a sensação que o Taremi estava acima dos outros em termos de inteligência, As movimentações dele... Não sendo muito rápido, muito inteligente. Na vida ele também é assim, muito inteligente e um ser humano fabuloso. Para ele está tudo bem, não é um jogador que altera o estado emocional por isto ou aquilo. Para ele, que está farto de ser massacrado, o que importa é falar de futebol"

Antídoto para ataque do Braga: "Trabalhamos todos os aspetos do jogo que pensamos que possam ser importantes olhando para o adversário, o seu percurso e o seu momento atual, e para aquilo que temos de continuar a trabalhar como equipa."Sobre o jogo, pois o resto está a ser ultrapassado, o importante é o jogo. Vi os títulos da conferência do meu colega do Braga e ele referia-se a que mantivessem a identidade, sou da mesma opinião, temos de melhorar o passado recente. Ganhar os três pontos é que é importante. Gostava que aparecesse noutro momento. Atrasámos a conferência porque estivemos à espera do Uribe e depois porque o nosso fisiologista faz anos hoje e teve um discurso exageradíssimo, emocionou-se. O Braga está muito forte, está muito bem. Cabe a nós desmontar e estar atentos.