Alemães dizem que o Bayern está de olho em Vitinha

A boa época protagonizada por Vitinha está a chamar a atenção do Bayern, segundo o jornalista Christian Falk. No podcast "Bayern Insider, do jornal alemão Bild, foi avançado que o médio do FC Porto, que fez agora a estreia nas convocatórias da Seleção A portuguesa, está no radar do emblema de Munique.

Vitinha, refira-se, tem também sido associado aos italianos da Lázio.

Outro dos jogadores debaixo de olho será Pedro Porro, lateral-direito do Sporting emprestado pelo Manchester City, tal como foi noticiado nos últimos dias.

Djed Spence, do Nottingham Forest, Mike Wisdom, do Borussia Monchengladbach, e Gravenberch, Mazraoui e Antony, do Ajax, também serão nomes que interessam aos bávaros.