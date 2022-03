Pedro Porro colocado no radar do Bayern

O clube bávaro tem o lateral do Sporting no topo da sua lista para reforçar o lado direito da defesa , avança a imprensa espanhola

Pedro Porro tem estado em destaque ao serviço do Sporting e, em termos individuais, já superou os números que conseguiu na última temporada no que diz respeito às contribuições decisivas no setor ofensivo dos leões. Em 2020/21, nos 37 jogos que realizou, o espanhol anotou quatro golos e fez quatro assistências. Já esta época, em 28 partidas, contabiliza quatro tentos e assistiu os companheiros de equipa por seis ocasiões.

Peça nuclear no esquema de Rúben Amorim, Pedro Porro é conhecido pelas suas constantes incursões pelo lado direito, dando imensa profundidade ao jogo ofensivo da turma de Alvalade e, a tudo isto, ainda alia uma facilidade de remate que, muitas vezes, dá bons resultados. Este rendimento não tem passado despercebido aos colossos do futebol europeu e o Bayern de Munique parece estar na linha da frente para contratar o jogador de 22 anos. O eneacampeão alemão quer reforçar o lado direito da defesa e tem Porro no topo das preferências, sendo determinantes os próximos meses para dar forma à operação.

O jornal espanhol Marca noticia ainda que o Real Madrid recolheu informações do camisola 24 leonino mas que, por agora, não passa disso. Natural de Don Benito, em Badajoz, na Estremadura, Pedro Porro tem o Campeonato do Mundo do Qatar (que se disputa em novembro e dezembro) no horizonte e uma possível mudança para um campeonato mais renomado, que concentre mais as atenções, pode ser fulcral para o selecionador Luis Enrique o incluir na lista final da "La Roja".