Alcaraz está no radar e já foi alvo de uma abordagem do FC Porto

Médio argentino, de 19 anos, atua no Racing, encaixa no perfil pretendido e foi alvo de um primeiro contacto dos dragões. Jovem promessa alviceleste é indiscutível no clube de Avellaneda, ao qual está ligado até 2026. Recentemente, o Milan terá avançado com uma proposta de 12 M€, que foi rejeitada.

As saídas de Fábio Vieira e Vitinha para Arsenal e PSG, respetivamente, desfalcaram o meio-campo do FC Porto, obrigando a SAD a sondar o mercado com vista à contratação de um jogador que possa oferecer garantias imediatas no setor, de preferência capaz de alternar entre o centro do campo e a ala direita.

Nesse sentido, O JOGO apurou que Carlos Alcaraz, médio argentino do Racing, é um dos nomes equacionados pela estrutura, uma vez que encaixa no perfil traçado pelos dragões: atua preferencialmente como box-to-box, mas não se limita a essas funções. Como tal, foi alvo de uma primeira abordagem portista, através do agente, e ainda que, até ao momento, não tenha ocorrido uma aproximação formal, o jogador está, efetivamente, no radar azul e branco.