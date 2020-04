A resposta de João Pinto a Lima Pereira: "Saio o c..., ele ainda me tira o lugar'

João Pinto, um dos icónicos capitães dos dragões, esteve este sábado no programa FC Porto em casa

Golo de Vermelhinho em Aberdeen em 1984: "Foi um canto ou uma falta contra nós. No contra-ataque, o Vermelhinho deve ter ficado na frente, meteram a bola, pegou nela, correu uns 20 ou 30 metros e depois fez o golo. Tem todo o mérito. Quem estava a sair da área não viu o golo porque estava muito nevoeiro.

Meio tudo de pomada: "Esse jogo tem uma históroa para mim: tinha levado uma porrada num jogo com o Varzim e pensava que tinha o pé partido. O doutor perguntou se queria jogar no domingo seguinte? Disse que sim. Fui para Aberdeen mas com problemas no pé que inchava. Antes do jogo fizemos um teste no relvado e lembro-me de meter meio tubo de tomada no pé, liguei-o e fiz o teste. Sentia o pé a arder e nada de dor. Disse ao doutor que estava bom e ele disse que era eu e mais dez. Tirei a ligadura, meti o resto da pomada e lá fui eu com grande sacrifício e ainda bem porque conseguimos a vitória"

Ser segundo não é opção: "Desde miúdo que sou assim. Desde que fui para o Oliveira do Douro com 12 anos sabia que não era tão refinado como os outros e que só correndo muito é que poderia atingir alguma coisa. Não facilitava nem um bocadinho. Tenho outro episódio em que estávamos a ganhar 8-0 em casa ao Penafiel e a seguir na quarta-feira recebíamos o Aberdeen. 15' do final alguns jogadores antes já descansavam. O Lima Pereira saiu, por exemplo. Lembro-me de passar pelo banco e o Lima virou-se para mim e disse 'ó João pede para sair para fulano ganhar o prémio' e eu disse 'saio o cara... ele ainda entra bem e tira-me o lugar'. O futebol é como no boxe, há 23 ou 24 jogadores no plantel e se não fosse melhor do que o outro não jogava"