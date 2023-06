Um grupo de adeptos do FC Porto alugou uma avioneta que passar uma mensagem ao treinador Sérgio Conceição, que está de férias no Algarve. A frase é conhecida e há muito entoada pelos adeptos portistas desde a primeira temporada do técnico no Dragão. "Oh Conceição, faz do Porto campeão". A reação do treinador foi filmada e nela surge a cantar e a dizer: "Tenho de mandar isto ao presidente"