A fotografia de Alan Varela que é interpretada como despedida

Alan Varela publicou nas redes sociais e na Argentina consideram ser um sinal de despedida do médio que vai ser reforço do FC Porto

Com a transferência para o FC Porto iminente, o Boca Juniors poupou esta noite de quinta-feira o médio Alan Varela, na partida contra o Barracas Central, para a Taça da Argentina.

Campuzano rendeu Varela na equipa inicial, mas o médio que está a caminho do FC Porto ficou no banco de suplentes, tendo assim a possibilidade de ainda despedir-se do clube xeneize em campo.