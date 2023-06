Portimonense: Lyon ofereceu 3,5 milhões e levou nega por Kosuke

Franceses ofereceram 3,5 milhões de euros pelo guarda-redes. SAD não quer abrir mão de ativos.

Os franceses do Lyon apresentaram uma proposta de 3,5 milhões de euros por Kosuke Nakamura, mas o Portimonense rejeitou de imediato a oferta, argumentando que, para além do valor substancialmente mais baixo do que a cláusula de rescisão, que é de 40 milhões de euros, não tem intenção de "prescindir dos melhores ativos" para a próxima época.

O guarda-redes japonês, que voltou agora a ser convocado para a seleção, foi um dos elementos com um rendimento mais brilhante na equipa de Paulo Sérgio, tendo renovado contrato em setembro até 2025. Alguns emblemas nipónicos também já quiseram saber as condições para uma eventual venda de Kosuke.

A SAD dos algarvios adotou a mesma posição que tinha utilizado para lidar com o assédio do Wolfsburgo sobre Filipe Relvas. O emblema alemão avançou com oito milhões de euros para contratar o central, mas, recorde-se, a administração recusou de forma imediata o montante.