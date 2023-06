Quinze jogadores acabaram contrato com o Paços de Ferreira

Alguns jogadores que terminam a ligação podem ser convidados a ficar, como foi Antunes.

O Paços de Ferreira vai fazer uma revolução no plantel para encarar a II Liga, apontando ao objetivo de regressar ao principal escalão do futebol português. No plantel de 28 jogadores, 15 acabam a ligação contratual aos castores, sendo dez por terem chegado ao fim do contrato - Vekic, Zé Oliveira, Marafona, Maracás, Vasco Sousa, João Vigário, Jorge Silva, Luiz Carlos, Nico Gaitán e Alexandre Guedes - e cinco por estarem emprestados e de regresso aos emblemas de origem - Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Ribeiro (Valência), Hernâni Infande (Braga), Fábio Gomes (Vasco da Gama) e Adrián Butzke (Granada).

Do lote dos jogadores em final de vínculo, alguns poderão ser convidados a renovar, quer pela qualidade que têm, quer pela importância no balneário. Depois há também os atletas que foram cedidos pelos pacenses esta temporada e que regressarão à Mata Real, podendo participar na pré-época, casos de Simão Rocha, lateral-esquerdo que jogou emprestado no Torreense e do guarda-redes brasileiro Jeimes, que esteve emprestado ao Montalegre.

Entretanto, o capitão Antunes, que estava em final de contrato, renovou por uma temporada.