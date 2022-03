Tempo útil de jogo: treinadores sugerem fórum com árbitros

Liga esteve reunida com os treinadores do principal escalão. Calendarização também foi tema.

A Liga informou esta quarta-feira que esteve ontem reunida com os treinadores do principal escalão português, com o calendário desportivo e o temo útil de jogo entre os temas debatidos.

"Os treinadores deixaram várias opiniões relativamente ao calendário desportivo da próxima época, que será conhecido em breve, e validaram o modelo transitório da Allianz CUP [Taça da Liga] para 2022-23, época em que se realiza Mundial do Catar", pode ler-se.

"No que diz respeito ao tempo útil de jogo, a Liga realizou uma apresentação com diversos indicadores, reforçando, tal como em anos anteriores, a sua preocupação sobre esta temática, até por ser uma das Ligas com menos tempo útil da Europa. Ficou claro entre todos que este é um tema de responsabilidade de todos os agentes envolvidos, sendo importante uma maior articulação entre treinadores e árbitros na busca de soluções. No seguimento desta apresentação, os treinadores deram conta de que se deve criar um fórum, com árbitros incluídos, para que o assunto seja trabalhado, pelo que a Liga Portugal, com os seus parceiros APAF e ANTF, dará conhecimento à FPF da necessidade de juntar os árbitros a este fórum de trabalho", pode ler-se no site da Liga.

José Pereira e Luciano Gonçalves, presidentes da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol [APAF], respetivamente, bem como o ex-árbitro Duarte Gomes, marcaram presença no encontro.