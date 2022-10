Febre de sexta à noite dá volta ao mundo em 90': clássico pode ser visto em 63 países

O campeão FC Porto recebe o invicto Benfica, num duelo pela liderança que chegará a mais de 60 países de quatro continentes. Azáfama de final de semana, chuva, trânsito... tudo fica para trás assim que o soar o apito inicial. Um desafio entre a boa fase dos dragões e os novos ares das águias, com a Champions ao virar da esquina.

Finalmente chegou a sexta-feira mais desejada do que as outras. É dia do clássico dos clássicos do futebol português, com um embate entre FC Porto e Benfica recheado de motivos de interesse e que estará disponível nas televisões e plataformas de streaming de 63 países de quatro continentes.

Há quem diga que um jogo destes fora do fim de semana não tem o mesmo gosto e é verdade que vai colocar um desafio extra pela conjugação perigosa da sexta-feira ao final do dia, com chuva e trânsito, mas tudo fica esquecido assim que João Pinheiro apitar pela primeira vez.

Por outro lado, por ser sexta-feira, dificilmente os amantes de futebol espalhados pelo planeta terão um programa mais interessante do que este clássico, sem falar na vasta comunidade emigrante portuguesa e nos PALOP. Há onde ver o jogo desde a Bulgária até Madagáscar, enquanto dentro de campo poderão estar 11 nacionalidades representadas desde início, sem que os portugueses deixem de estar em bom número, tanto de um lado como do outro.

Um clássico global e completo, portanto, que coloca frente a frente duas forças com excelentes argumentos para corresponderem às expectativas.

De um lado estarão os azuis e brancos de Sérgio Conceição, campeões em título, a atravessar uma boa fase, com cinco vitórias consecutivas e a jogar no Dragão, que já viveu noites felizes esta época nas visitas de Sporting e Braga. Por falar nisso, não menos relevante, à décima jornada, o FC Porto já terá "despachado" as partidas da primeira volta com o top-4 de 2021/22.

Já o Benfica chega ao primeiro clássico da temporada na liderança, com três pontos de avanço para o rival. Prossegue invicto em todas as provas ao cabo de 18 partidas - incluindo duas com PSG e uma frente à Juventus - e a respirar os novos ares trazidos por Roger Schmidt e alguns reforços.

Com a Champions em fase de decisões já ao virar da esquina para ambos, haverá pouco tempo para desfrutar e lamber feridas, nem os treinadores veem caráter decisivo no clássico, mas este é daqueles jogos capazes de apagar por 90 minutos tudo o que está para trás e tudo o que estará por vir.