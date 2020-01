A escolha foi do leitor e só deu craques: eis o melhor onze do ano de 2019

Bruno Fernandes foi a figura de 2019 do futebol português. Na escolha do melhor onze do ano, é o estranho numa equipa que mistura Benfica e FC Porto. Mas com mais votos do que qualquer um dos outros.

A escolha foi dos leitores, democrática como não podia deixar de ser, sujeita a voto secreto medido em muitos milhares. Resultou do escrutínio, claramente composto por votos racionais e apaixonados, uma eleição que se afigura até bastante óbvia para quem está deste lado, o da crítica.

A bipolarização entre Benfica e FC Porto está plasmada nas escolhas, como não podia deixar de ser - imposições da tabela classificativa -, mas a razão dos votantes não esqueceu quem esteve à volta de benfiquistas e portistas. Para os eleitores, foi evidente que a melhor orquestra seria aquela que reunisse os principais solistas dos emblemas dominantes das últimas décadas em Portugal, mas para funcionar em pleno precisava de um maestro de fora. Bruno Fernandes foi o escolhido. Com todo o mérito.

O capitão do Sporting assinou uma temporada fantástica em 2018/19 e continuou a brilhar na nova época. Ninguém melhor do que ele poderia reger as sinfonias desta orquestra imaginária. E, se, por absurdo, fosse possível reunir este onze na mesma vontade, assistiríamos a um recital de sonho. E seria mesmo de aproveitar agora, pois quem sabe se Bruno Fernandes ainda por cá andará no final do mês? Nem o próprio o garante, conforme se percebe lendo as duas páginas seguintes.

De resto este é um onze de craques. Atente-se nas listas de suplentes por cada posição e percebe-se a riqueza do plantel. E todos sabem como as últimas memórias são determinantes no momento de votar. Uma lesão pode roubar um lugar.