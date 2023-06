Clube do Chipre acionou a opção de compra, ao fim de um ano de empréstimo.

O médio Pedro Pelágio vai continuar no Pafos, do Chipre, uma vez que o clube cipriota acionou a opção de compra, no valor de 200 mil euros, prevista no contrato de empréstimo feito com o Marítimo.

O jogador madeirense, 23 anos, foi emprestado porque a SAD, então presidida por João Luís, entendeu que não teria lugar no meio-campo da equipa maritimista.