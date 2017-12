Um camaronês que fez carreira no Brasil e chega agora ao Marítimo

Joel Tadjo vai ser reforço para o ataque do Marítimo.

Joel Tadjo vai ser reforço do Marítimo, tal como O JOGO avançara. Sérgio Malucelli, um dos representantes do futebolista camaronês, garante que "o negócio está certo", faltando apenas "ajustar alguns pormenores" entre as partes.

O ponta de lança de 24 anos pertence aos quadros do Cruzeiro e representará o Marítimo até final da época, por empréstimo do clube de Belo Horizonte. Nascido nos Camarões, Joel Tadjo chegou ao Brasil muito jovem e foi aí que construiu a sua carreira. Internacional sub-20 pelos Camarões, o ponta de lança é um polivalente no ataque, uma vez que também está rotinado na posição de extremo-esquerdo. Em 2015, Joel fez 23 jogos pelo Cruzeiro, tendo rodado no Santos, Botafogo e, no último ano, no Avaí.

O camaronês chega para colmatar a saída de Lundberg que vai rescindir com o Marítimo e regressar à Suécia. Outro alvo do clube é o avançado Halef Pitbul, também do Cruzeiro, que estava no Santa Cruz.