Marítimo oficializa René Santos e Ruan Teles

Defesa chega do Braga, enquanto Ruan rescindiu recentemente com o Varzim.

O Marítimo anunciou a contratação dos jogadores brasileiros René Santos e Ruan Teles, que reforçam o 15.º classificado da I Liga, depois de O JOGO online ter noticiado a chegada de ambos ao Funchal.

René é defesa-central, que também pode jogar como médio defensivo, e chega do Paraná, lanterna-vermelha do Brasileirão em 2018, tendo realizado 19 jogos.

Ainda no Brasil, o jogador, de 26 anos, passou também pelo Atlético Goianense, Vitória, Grêmio, Bahia, Corinthians Alagoano e Cruzeiro. Nota ainda para as passagens no Japão, em 2012, pelos japonenses do Kawasaki Frontale, em 2012, e pelos georgianos do Zestafoni e Dínamo Tbilisi, entre as épocas 2013/14 e 2016/17.

Já Ruan Teles, extremo de 21 anos, rescindiu esta semana com o Varzim, do segundo escalão, depois de ter feito 14 jogos e dois golos na primeira metade da temporada, números aos quais junta outras 28 partidas na época passada no emblema da Póvoa. Na terra natal, jogou no Tupi, Juventus Jaraguá, Cruzeiro e América Mineiro.

O Marítimo conta assim com três reforços na reabertura do 'mercado de janeiro', depois da chegada do defesa-central brasileiro Douglas Grolli.