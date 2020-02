O final do Boavista-Gil Vicente ficou marcado por uma grande apreensão coletiva. João Afonso chocou de cabeça com um adversário e caiu desamparado, batendo com a cabeça no relvado e perdendo os sentidos logo de seguida. A ambulância acabou por entrar em campo para transportar o jogador do Gil Vicente para o hospital. Saiu perante uma tremenda ovação dos adeptos presentes no Bessa.

João Afonso entrou aos 85 minutos para o lugar de Kraev e foi já no período de compensação, aos 90+4, que, após chocar com um adversário, caiu desamparado no relvado. Companheiros de equipa e jogadores do Boavista pediram imediatamente assistência médica.

Pouco depois, a ambulância presente no Estádio do Bessa, no Porto, entrou no relvado e recolheu João Afonso, com um colar cervical, ao que tudo indica para o transportar para um hospital.