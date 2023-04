"Se perguntarem no Sporting se estão contentes com o Pote e o Ugarte..."

Ugarte e Pedro Gonçalves ao serviço do Sporting

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, abordou a época e o interesse em Iván Jaime e falou dos outros ativos dos minhotos

Cobiça por Iván Jaime: "Quem compra jogadores no Famalicão, compra jogadores de qualidade. Os jogadores são referências aqui. Acredito que o mercado olha para o Iván Jaime, como olhou para o Pote ou para o Ugarte, porque sabem que são jogadores de muita qualidade. Considerando o que ele está a fazer, a minha convicção é que vamos receber propostas importantes. Decidiremos o que é melhor para o jogador e para o clube. Se perguntarem no Sporting se estão satisfeitos com o Pote e o Ugarte, seguramente estão satisfeitos e nós queremos continuar a projetar jogadores."

Será cada vez mais difícil contratar jogadores como Iván Jaime? "Nós cada vez olhamos mais para dentro. Ainda este fim de semana, jogou a titular o Gustavo Sá que tem idade de sub-19. Temos a convicção plena que o futuro passará pelos jogadores que temos nos sub-19, sub-23 e recrutando no mercado os retoques para esta espinha dorsal. Isto é fácil comprovar com factos, pois temos um Luiz Júnior que começou nos sub-19, o Penetra, capitão da Seleção Nacional sub-21, que veio para os nossos sub-23, o Riccieli que chegou a Famalicão com 20 anos, mas por outro lado recrutámos jogadores como o Zaydou Youssouf, que tem uma qualidade grande e um contrato longo, como recrutámos o Iván Jaime e outros. [Estas contratações] serão o sal e a pimenta para temperar o nosso prato."