Kunimoto de saída do Casa Pia

Futuro deve passar pelo regresso ao futebol asiático.

Kunimoto está perto de deixar o Casa Pia. De acordo com alguma imprensa asiática, o médio japonês, de 25 anos, tem acordo com Johor Darul, da Malásia, e deve chegar a acordo para se desvincular em breve dos casapianos, emblema com o qual tinha mais um ano de contrato.

Na temporada passada, o jogador nipónico realizou 26 jogos pelos gansos e apontou um golo.