"Há interesse de Benfica e Sporting, mas ainda não há nada de concreto"

Lelo tem estado em foco ao serviço do Casa Pia.

A realizar uma excelente temporada ao serviço do Casa Pia, Leonardo Lelo suscitou a atenção de Benfica e Sporting, conforme destacou o empresário do jogador, Igor Campedelli.

"Há interesse, mas ainda não há nada de concreto que permita dizer se há mais possibilidades para um lado ou para o outro e até pode ainda aparecer a outra equipa grande portuguesa. O ponto de situação é este: acompanham o jogador, mostram interesse, contactam-nos, querem saber as condições e querem tomar uma posição", afirmou o agente à Rádio Renascença. "São dois clubes de topo, não há grandes preferências para ter", disse ainda.

"As propostas pelo Leonardo não são só desta época. Na temporada passada renovou com o Casa Pia, acreditando no projeto do clube e esta época, na I Liga, deu ainda mais valor ao jogador, por isso o interesse também aumentou e fez aumentar o nível dos clubes interessados, seja em Portugal ou no estrangeiro", continuou Campedelli.

Lelo, lateral-esquerdo de 23 anos, cumpre a segunda época no Casa Pia, com um golo e três assistências em 22 jogos de 2022/23 já realizados. "O Casa Pia sabe que o Lelo é um jogador de valor e não vai tentar vendê-lo a todo o custo, pelo contrário. É um projeto sólido, financeiramente muito estável e, por isso, tem uma postura de avaliar as propostas concretas. Mas, da parte dele, não há qualquer pressão para procurar sair", garantiu Campedelli.