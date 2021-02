Sequeira fora do Braga-FC Porto do campeonato, mas apontado à Taça

Defesa não está ainda a cem por cento e Raul Silva tem a porta aberta para o onze. Castro está em dúvida e João Novais é o plano B.

Sequeira vai falhar o jogo deste domingo com o FC Porto por ainda não se encontrar a cem por cento da lesão numa virilha. O defesa lesionou-se na partida com o Santa Clara, há pouco mais de uma semana, e a perspetiva apontava para uma paragem que abrangia dois jogos (Moreirense e Portimonense), mas a última avaliação sugeriu a importância de ficar mais uns dias sem competir, de maneira a regressar nas melhores condições.

Desta forma, Carlos Carvalhal está a contar com Sequeira para o segundo jogo com o FC Porto num curto espaço de tempo, este relativo às meias-finais da Taça de Portugal, na próxima quarta-feira.

Mediante a ausência do camisola 5 no primeiro jogo da segunda volta, e partindo do princípio de que Carvalhal vai optar pelo esquema mais utilizado, o 3x4x3, Raul Silva é o mais forte candidato a entrar no onze, rendendo, assim, o colombiano Borja, estreado frente ao Portimonense. Numa altura em que o Braga tem uma agenda preenchida, o treinador tenta, na medida do possível, alternar jogadores da mesma posição de jogo para jogo para contornar a sobrecarga física que atinge o plantel.

A outra grande questão relativa à escolha do onze tem que ver com Castro. Devido a uma entorse no tornozelo direito, que o retirou do jogo com o Portimonense nos minutos iniciais, o médio continua em dúvida, o que, desde logo, faz ativar o plano B. Por ter descansado no último jogo, ao contrário de André Horta, João Novais é o elemento que está na calha para render Castro.

Certo é que Carvalhal vai contar com um jogador fresquinho, isto depois de Fransérgio ter cumprido castigo na última jornada. O brasileiro está pronto para ocupar uma zona mais avançada do relvado, uma espécie de falso extremo que terá de atuar como médio em situação defensiva. Abel Ruiz também está de volta ao onze, para o lugar de Sporar.