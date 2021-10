Salvador garante: "Carvalhal é o treinador que vai acabar a época no Braga"

António Salvador mantém total confiança em Carlos Carvalhal.

António Salvador, presidente do Braga, garantiu, esta segunda-feira, que mantém a máxima confiança em Carlos Carvalhal e que o treinador vai acabar a temporada no comando técnico da equipa bracarense.

"Essa questão não se põe. O Carlos Carvalhal é o treinador do Braga e é o treinador que vai acabar a época no Braga. Temos de estar unidos e fortes. Temos tido um apoio excecional e peço aos sócios e adeptos que continuem a apoiar esta equipa técnica e este grupo. Vamos fazer coisas muito boas este ano", referiu o dirigente, à margem da inauguração de uma nova loja do Braga, num centro comercial.

As declarações de António Salvador surgem um dia depois do empate (2-2) na receção ao Boavista, para o campeonato. O Braga é o sexto classificado, com 13 pontos.