Ryan Gauld continua no radar do Braga, mas há um obstáculo

Escocês já foi motivo de conversa com a SAD do Farense. Concorrência de clubes ingleses está a atrasar o fecho da negociação.

A contratação de Ryan Gauld é um dos dossiês que a SAD do Braga tem em mãos tendo em vista a construção do plantel para 2021/22.

O médio-ofensivo do Farense, de 25 anos, continua no radar minhoto, isto depois de ter sido uma das opções equacionadas no mercado de inverno. De acordo com as informações recolhidas, trata-se de um negócio delicado e que implica um jogo de paciência, porque é um atleta que, nesta altura, desperta muita cobiça no mercado e que tem também sondagens do estrangeiro.

O facto de o internacional escocês estar na lista de compras de alguns clubes da Premier League, sendo conhecido, pelo menos, o interesse do Southampton, leva a que o Farense não queira fechar no imediato a transferência para o Braga.

O objetivo dos algarvios é esperar pela chegada de propostas concretas do estrangeiro, de maneira a poder rentabilizar ao máximo o negócio. Por outro lado, sabe O JOGO, Ryan Gauld já foi tema de conversa entre o Braga e o Farense, algo que o próprio jogador teve conhecimento, tendo mostrado recetividade em relação a uma possível mudança para o Minho. Atendendo a que, antes do fim da época, foi acionada a opção para o jogador ficar mais um ano no Algarve, qualquer negociação terá de passar pela SAD do Farense, que já fez saber que não pretende colocar entraves à saída de Ryan Gauld.

O Sporting, antigo clube do médio-ofensivo, tem ainda um direito de preferência sobre o escocês para o mercado nacional, algo que pode levar a negociações com o Braga devido ao interesse leonino em Ricardo Esgaio.