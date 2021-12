Roger renovou e recorda: "Não tinha nem dinheiro para comprar comida ou roupa"

Declarações de Roger depois do anúncio de que renovou pelo Braga

O jovem Roger, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Braga até 2024, informou o clube minhoto. O extremo já representou esta temporada a equipa principal por três vezes, tendo-se estreado a marcar diante do Moitense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal (vitória por 5-0), então ainda com 15 anos. Ficou com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Sobre a renovação: "É um orgulho para mim, porque é um objetivo desde que cheguei aqui: ter um contrato profissional e servir este clube, No primeiro dia acreditei que podia alcançar esse objetivo, assinar o meu primeiro contrato profissional"

Memórias: "Ficar sem jogar dois anos foi um dos momentos mais difíceis para mim. treinava de terça a sexta-feira, mas nesse último quase nunca treinava, porque o mister tinha de dar oportunidade a outros, Mas nunca me passou pela cabeça desistir, isso deu-me mais força, mais vontade de continuar a treinar. Cada treino aqui no Braga era como se fosse o último e com alegria, sorriso na cara, porque eu sabia que ia conseguir jogar. "

Ideia fixa: "Nunca pensei sair do Braga. Houve dois anos em que não jogava e eu não tinha nem dinheiro para comprar comida ou roupa. O Braga sempre teve de me ajudar com isso tudo. Dava-me de comer e de vestir. Nunca pensei em sair, porque aqui estou muito feliz, e vou continuar a ser feliz aqui."

O exemplo: "É um exemplo para todos os miúdos que trabalham na cidade desportiva. Vivi com eles na residência, sei que o sonho deles é estar neste lugar e essa é uma oportunidade e uma responsabilidade, porque é o sonho de qualquer miúdo que trabalha aqui na cidade desportiva"