"Paulinho? Faz-me lembrar um jogador que não veio para um determinado clube..."

Antes da final da Taça da Liga com o Sporting, Carlos Carvalhal voltou a desvalorizar os rumores sobre uma eventual saída do avançado.

Sobre o interesse do Sporting em Paulinho: "Essa questão já faz parte do anedotário nacional, já ninguém liga. Faz-me lembrar um jogador que no verão não veio para um determinado clube e encheu páginas de jornais."

Condição física de Paulinho: "Ele está disponível e está convocado. Amanhã [sábado] estará melhor do que no jogo com o Benfica."

Final com o Sporting: "Preparámo-nos bem e conhecemos bem o adversário. Temos a ambição de vencer. O jogo do campeonato com o Sporting [derrota por 2-0] não vale absolutamente nada. O Sporting joga bem, tem um bom treinador e o Braga vai apresentar uma equipa com qualidade e a esgrimir argumentos para vencer o jogo."

Diferenças em relação à derrota no campeonato (2-0 em Alvalade): "Em relação ao jogo de Alvalade estamos mais equilibrados agora, porque temos mais opções. Quando partimos para um jogo com todos os jogadores disponíveis, estamos obviamente mais equilibrados."

Surpreender frente ao Sporting? "Eu digo e vou repetir. O Braga joga sempre da mesma forma, com dinâmicas que podem alterar em função do que queremos para o jogo, do adversário... Depois, isso faz mover as peças de forma diferente, mas o Braga tem jogado sempre da mesma forma. Temos jogadores para jogar entre linhas, o Ricardo Horta, o Iuri Medeiros, o Abel Ruiz... é uma questão de estratégia para cada jogo. Todas são válidas e vamos escolher um onze com capacidade para vencer a Taça da Liga."