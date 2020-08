Operação Gaitán no Braga está por horas: acordo definido e viagem para breve

Extremo argentino está em Madrid e prepara-se para viajar em breve para Portugal, onde irá realizar exames médicos e ser oficializado como o sexto reforço para o plantel de Carlos Carvalhal

A contratação de Nico Gaitán está muito perto de ser dada como concluída. A notícia do interesse do Braga no extremo argentino foi conhecida na semana passada e, apesar de nessa altura o negócio ter sido dado como adiantado, a verdade é que houve passos decisivos nos últimos dias, com o entendimento entre as partes relativamente a questões relacionadas com o contrato. Nesta altura, o Braga tem o acordo definido com o jogador e espera pela sua chegada ao Minho para realizar testes médicos e ser oficializado como reforço.

De acordo com fonte do clube bracarense, tudo indica que, no início da próxima semana, Gaitán chegue a Braga para concluir o processo de transferência. Só nessa altura é que António Salvador respirará de alívio, porque, como é normal nestes casos, enquanto o contrato não está assinado há sempre o perigo de uma proposta de última hora baralhar as contas. E apesar de ter 32 anos e de não ter tido sucesso no Lille, de França, Gaitán continua a ser um jogador cotado e pretendido no mercado. O extremo argentino está por enquanto em Madrid, onde mantém residência desde a passagem pelo Atlético, e a qualquer momento viajará para Portugal.

Tal como a maior parte das restantes contratações efetuadas até ao momento, Gaitán chega ao Braga numa operação sem custos no que diz respeito a pagamentos a outros clubes, o que indicia um ataque seletivo do clube ao mercado. A contratação do defesa-direito Zé Carlos ao Leixões foi a única que teve custos.

Com a aproximação do dia para o reinício dos treinos na Pedreira (13 de agosto), o plantel bracarense está longe de ser dado como fechado. A saída programada de Paulinho vai resultar na contratação, pelo menos, de outro ponta de lança e, neste caso, a operação negocial implicará um investimento.