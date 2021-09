Oficial: Fábio Martins deixa o Braga e é reforço do Al Wahda

Extremo português termina ligação contratual de sete temporadas com o Braga.

Fábio Martins deixou o Braga e é reforço do Al Wahda, de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), oficializou este sábado o emblema minhoto.

Tal como O JOGO informou em tempo oportuno, o Al Wahda paga três milhões de euros pela contratação a título definitivo do extremo português de 28 anos. "O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Wahda", informa ainda o Braga.

Ainda de acordo com os arsenalistas, "o Braga não teve qualquer tipo de encargo com a intermediação deste negócio".