Al Wahda, de Abu Dhabi, negoceia contratação de Fábio Martins

Clube dos Emirados Árabes Unidos oferece três milhões de euros pelo extremo e o Braga ainda poderá ficar com metade do passe

Fábio Martins ainda poderá deixar o Braga. Depois de o Al-Shabab, da Arábia Saudita, ter falhado o regresso do extremo em agosto, o Al Whada, de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), entrou na corrida pelo jogador e está muito perto de fechar negócio com a SAD do Braga, estando em cima da mesa uma proposta de compra de cerca de três milhões de euros por metade do passe.

Com nove golos e quatro assistências em 28 partidas disputadas ao serviço do Al-Shabab na época anterior, por empréstimo dos bracarenses, Fábio Martins despertou atenções de vários clubes no Médio Oriente e, apesar de o técnico Carlos Carvalhal já se ter manifestado muito agradado com o seu rendimento, deverá mesmo partir a troco de um contrato com a duração de três épocas, envolvendo condições financeiras irrecusáveis.