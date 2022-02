Oficial: Bruno Viana emprestado pelo Braga com opção de compra

O defesa-central Bruno Viana foi emprestado pelo Braga ao Khimki até ao final da época. Os russos ficam com opção de compra.

O Khimki oficializou esta quarta-feira a contratação de Bruno Viana. O defesa-central brasileiro foi emprestado pelo Braga até ao final da temporada, sendo que os russos ficam com opção de compra no valor de quatro milhões de euros, como deu conta O JOGO.

Depois de um ano cedido ao Flamengo, o jogador de 27 anos regressou ao Minho, mas não entrava nos planos de Carlos Carvalhal. Segue, agora, para último classificado do campeonato da Rússia.

Bruno Viana é formado no Cruzeiro e estreou-se na Europa pelas portas do Olympiacos. Seguiram-se três anos e meio nos bracarenses, antes do referido empréstimo ao Mengão.