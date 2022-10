Oficial: Al Musrati renova contrato com o Braga e fica com cláusula de 30 milhões

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio líbio fica agora ligado aos bracarenses até 2026.

O Braga acertou a renovação de contrato de Al Musrati por mais duas épocas, ficando o internacional líbio ligado aos arsenalistas até 2026. A cláusula de rescisão do médio passa de 20 para 30 milhões de euros.

O anúncio foi feito pelo clube minhoto esta terça-feira.

Depois de ter iniciado a carreira no seu país, no Al Ittihad Tripoli, o médio rumou a Portugal para a equipa B do Vitória de Guimarães, em 2016/17.

Já com a camisola do Sporting de Braga, Al Musrati conquistou uma Taça de Portugal, em 2020/21.

Com a Líbia, o médio soma 37 internacionalizações e dois golos.

Eis o comunicado do Braga:

"A SC Braga, SAD acertou com o jogador Al Musrati a extensão do contrato que o vincula a esta sociedade, o qual passa a ser válido até 2026.

Com 99 jogos ao serviço do SC Braga (7 golos), o internacional líbio, de 26 anos, é um dos elementos em destaque na equipa arsenalista, assumindo um papel preponderante na equipa.

Al Musrati chegou ao SC Braga em 2020/21 e rapidamente segurou um lugar entre as primeiras escolhas. Ao serviço dos Gverreiros já conquistou uma Taça de Portugal. A nível internacional, soma 37 internacionalizações e 2 golos pela seleção da Líbia."