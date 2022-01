"O Braga já esteve perto de ser campeão e não o foi porque não deixaram"

António Salvador tem a certeza de que o clube será campeão nacional à boleia de uma gestão rigorosa, sem injeções de dinheiro

A centralização dos direitos televisivos aproxima-se e António Salvador acredita que funcionará para o Braga como trampolim decisivo na luta pela conquista do campeonato. Convidado especial do fórum "Trio de Quatro", emitido pelo canal Diário do Minho TV, o dirigente projetou o futuro com ambição, garantindo, porém, que jamais irá insuflar a equipa de qualidade à custa de contratações excecionalmente dispendiosas.

"Se queremos ser campeões à força, será a morte do Braga"

"Com essa centralização e melhor gestão desportiva, pode-se lá chegar. O Braga há-de ser campeão por ambição e nunca por injeção de dinheiro. Se queremos ser campeões à força, será a morte do Braga. Aliás, já estivemos perto de ser campeões e não o fomos porque não nos deixaram ser. Em 2010, fomos a melhor equipa do campeonato", assinalou, reportando-se à época de 2009/10, quando os bracarenses, sob o comando de Domingos Paciência, terminaram o campeonato em segundo lugar, com menos cinco pontos do que o Benfica.

Garantindo que não cairá na tentação de investir cegamente na equipa, o presidente do Braga considera que o Estádio Municipal se tornou num "entrave" ao crescimento do clube

O Braga continua na luta e Salvador tem a perfeita noção de que se mantém num contexto adverso. "Temos de estar muito bem e os outros três estarem mal para isso acontecer. Trabalho todos os dias pelo Braga e peço que nos continuem a apoiar, porque estamos a criar bases sustentáveis para um dia sermos campeões", garantiu, considerando que o Estádio Municipal se tornou "num entrave" ao crescimento do clube. "Não é funcional para o futebol. Dá a conhecer Braga no Mundo, porque é uma obra de arte, mas está deslocado do centro da cidade e não tem condições de rentabilidade comercial", referiu. O presidente do Braga propõe a remodelação do Estádio 1.º de Maio, com lotação para 20 mil lugares, e até avança que essa será "a maior obra dos últimos 20 anos para a cidade".