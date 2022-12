Matheus nos planos do PSG para o verão

Clube francês pode perder Keylor Navas e Sergio Rico e procura soluções. Experiência e passaporte português são pontos a favor.

O Paris Saint-Germain está no mercado à procura de um guarda-redes para a próxima época e Matheus é um dos nomes que está na lista de Luís Campos, responsável pela construção do plantel do milionário clube francês. A notícia foi revelada em França pelo site "Mediafoot" e confirmada por O JOGO junto de fontes do emblema arsenalista.