Mais um passo dado: David Carmo foi o MVP no Braga B-Pevidém

Cada vez mais perto de ser opção para Carlos Carvalhal após quase um ano parado devido a lesão, David Carmo evidenciou-se, esta tarde, na equipa B dos arsenalistas, que empatou com o Pevidém em jogo da Liga 3. O central foi mesmo considerado o melhor em campo, uma distinção a cargo da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de ter sido utilizado na equipa de sub-23, primeiro frente ao Rio Ave e depois perante o Benfica, David Carmo subiu um patamar ao jogar na equipa B, sinal de que está a um passo de voltar a ser utilizado na formação principal. O defesa foi, de resto, inscrito na Liga Europa.

O Braga B, orientado por Artur Jorge, acabou o jogo com nove unidades e foi já com esta configuração que chegou à igualdade, aos 90 minutos, por intermédio de Veiga. O Pevidém adiantou-se no marcador aos 54 minutos, por Jorginho.