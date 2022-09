Lainez criticado por escolher o Braga: "Em Portugal é Benfica, FC Porto e Sporting"

Lainez ao serviço do Braga frente ao Vizela

Hans Westerhof, antigo treinador do Ajax e do PSV, entre outros, diz que Diego Lainez se equivocou ao trocar o Bétis pelo Braga, ainda que por empréstimo.

Diego Lainez chegou esta temporada a Braga, com o objetivo de voltar a somar minutos (o que não estava a acontecer com muita frequência no Bétis), e, até ao momento, fez seis jogos, tendo marcado um golo e feito uma assistência. O jogador mexicano diz-se "feliz em campo", mas há quem considere que foi uma má decisão por parte do extremo de 22 anos.

Hans Westerhof, que treinou o Ajax, o PSV, o Groningen, o Willem II, o Chivas e o Vitesse, defende que Lainez rumou a um campeonato em que só há três equipas fortes, embora os arsenalistas ocupem o segundo lugar da Liga Bwin.

"Em Portugal é Benfica, FC Porto e Sporting. Há três equipas de muito bom nível, e nada mais. Esses clubes são como América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey... Mas os últimos cinco [n.d.r refere-se aos últimos cinco classificados em Portugal] nunca poderiam jogar na primeira divisão do México", assegurou, numa entrevista ao anal de televisão mexicano TUDN.

Este foi, segundo o treinador neerlandês, o segundo erro de Lainez na carreira. O primeiro foi, em 2018, ter escolhido o Bétis em detrimento do Ajax.

"Ainda me lembro que Lainez foi para Sevilha [para o Bétis]. É jogador para o Ajax, e eu sabia que o Ajax tinha interesse nele. Podia jogar dois anos nos Países Baixos, e, depois, partir para Sevilha enquanto titular, mas ir diretamente do México para Sevilha [jogar no Bétis] não é para jogar na equipa principal, tem de esperar", comentou o técnico de 73 anos.

O Braga garantiu o empréstimo do avançado por um ano, tendo ficado com opção de compra no valor de sete milhões de euros.