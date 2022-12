Beni Mukendi é angolano e tem apenas 20 anos.

Imprescindível no meio-campo do Trofense, Beni Mukendi tem sido observado pelo scouting do Braga. O jogador angolano, 20 anos, começa a despertar a atenção de vários clubes, entre os quais o Rangers, que, segundo o jornal inglês "The Sun", poderá avançar com uma proposta de 600 mil euros.

Formado no Petro de Luanda, o alvo dos minhotos chegou a Portugal em 2020.