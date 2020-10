Jogou no Braga e agora tem o nome do protagonista do Dragon Ball: "Só peço respeito"

Joan Román, antigo jogador do Braga

Extremo espanhol joga atualmente na Polónia.

Joan Román chegou ao Braga em 2015 proveniente do Barcelona B, tendo realizado oito jogos e marcado um golo pela equipa principal, e tendo depois sido cedido a Nacional e Slask Wroclaw antes de sair definitivamente para os cipriotas do AEL Limassol.

Agora, o extremo espanhol que atua nos polacos do Miedz Legnica, na II Liga daquele país, decidiu levar mais longe uma das suas paixões e mudou o nome... para o do protagonista do Dragon Ball, série de desenhos animados que tem vindo a marcar muitas gerações.

Assim, Joan Román, de 27 anos, é agora Goku [em "homenagem" ao protagonista San Goku].

"Estou agradecido ao Joan, por tudo o que vivi, pelas coisas positivas e os ensinamentos, mas agora sou Goku. Escolhi este nome porque me identifico com os valores que representa para mim: perseverança, empatia e ultrapassar os obstáculos", começou por escrever no Instagram.

"Só peço agora respeito e muitas pessoas estão a fazê-lo. Sempre em movimento, sempre a olhar em frente, muito amor para todos, concluiu.