"Ir para o Benfica é o sonho de Ricardo Horta", diz Rúben Neves

Em entrevista ao Canal 11, Rúben Neves, jogador do Wolverhampton, garantiu que o sonho de Ricardo Horta, de quem é amigo próximo, é jogar pelo Benfica.

"Sei que a ida para o Benfica é o sonho do Ricardo. Sei que ele ia ficar extremamente feliz e eu, como amigo, ia ficar extremamente feliz por ele. Quero sempre o melhor para os meus amigos. Por vezes, não mudar para um clube de maior dimensão e aspirações é algo que acontece, aconteceu comigo há dois anos e aconteceu, este verão, com o Ricardo, para grande pena minha, pois sei que é um sonho dele. Por vezes, parece que as coisas parecem que estão quase a acontecer, mas, no futebol, há muitas variáveis", comentou o médio internacional português.