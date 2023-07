Internacional português Rony Lopes interessa ao Braga

Extremo de 27 anos tem mais um ano de contrato com o Sevilha, mas não deverá ser aposta. O Braga quer assegurar a contratação para fazer face à saída de Iuri Medeiros.

Rony Lopes, duas vezes internacional pela Seleção principal de Portugal, é alvo do Braga. O avançado, de 27 anos, tem contrato com o Sevilha até junho de 2024 e as negociações com o clube andaluz não se adivinham fáceis, mas a vontade dos bracarenses é fechar a contratação do jogador, que chegaria para o lugar de Iuri Medeiros (transferido para o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos).

O luso-brasileiro foi contratado pelo Sevilha ao Mónaco em 2020, mas não teve muito sucesso. Ao fim dessa primeira meia época, foi emprestado a Nice, Olympiacos e Troyes, sucessivamente. Em 2022/23, no Troyes, marcou sete golos e fez cinco assistências em 37 jogos.

Rony Lopes começou a formação no Poiares, mudou-se para o Benfica e terminou no Manchester City.