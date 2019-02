Há novos dados sobre um processo prioritário em Braga: Dyego Sousa

Avançado terá o salário revisto se chegar a acordo com a SAD para prolongar a ligação ao Braga por mais uma temporada.

A renovação do contrato de Dyego Sousa é um dos dossiês prioritários do Braga. O contrato do avançado apenas expira em junho de 2021, mas a SAD está disposta a premiá-lo pelo rendimento elevado que está a ter nesta temporada, partilhando nesta altura o segundo lugar da lista dos melhores marcadores do campeonato (leva 14 golos) com Bas Dost (Sporting), atrás do líder Seferovic, do Benfica. As negociações conheceram importantes avançados nos últimos dias e o acordo não será difícil, havendo total disponibilidade da parte do jogador brasileiro, de 29 anos, para prolongar a ligação aos minhotos por mais uma temporada - até 2022.

Com esta renovação, Dyego Sousa terá o salário melhorado e a cláusula de rescisão passará de 20 para 25 milhões de euros, o que permitirá à SAD ter maior margem para negociar numa altura em que são vários os clubes interessados no ponta de lança dos bracarenses. Em nome dos interesses desportivos do clube, a sociedade desportiva tem respondido a esse assédio apontando sempre para a cláusula vigente, podendo o cenário alterar-se somente no fim da temporada. Com 29 anos e já detentor de passaporte português, Dyego Sousa poderia já ter rendido um interessante encaixe financeiro em janeiro, mas António Salvador, o líder do Braga, preferiu segurá-lo até ao fim da temporada, como fez questão de assumir em entrevista a O JOGO, tendo procedido da mesma forma em relação a Francisco Trincão, cobiçado pelo Inter e Juventus.

Em campo, Dyego Sousa continua a corresponder às expectativas de Abel Ferreira. "Tem corrido quilómetros como nunca. Tudo o que lhe está a acontecer é fruto do trabalho dele. Temos sempre uma comunicação direta para que o rendimento dele seja a 200 por cento", declarou o treinador ainda neste mês, antes do jogo com o Aves.