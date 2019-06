António Salvador sobre Dyego: "Não houve interesse de FC Porto e Benfica"

Presidente do Braga adiantou que já não conta com Rolando.

António Salvador visitou esta quinta-feira o Centro de Reabilitação Projeto Homem, que contou com o apoio do "Braga Solidário". À margem desta visita, o presidente do Braga falou de dois temas do mercado: Dyego Sousa e Rolando.



Houve propostas do FC Porto e do Benfica por Dyego Sousa?

"Não houve interesse do FC Porto nem do Benfica, Nem há. Vamos ver o que vai acontecer. Dyego Sousa pode sair, se sair acredito que seja para o estrangeiro, mas se não sair ficaremos todos contentes que fique cá".



Se Dyego Sousa sair, vai ao mercado para colmatar saída?

"Claramente que não. O Braga tem pontas de lança suficientes, tem o Paulinho, o Hassan, o Wilson Eduardo e o Trincão. Não vale a pena perguntar pelo mercado, porque no sistema em que jogamos só podem jogar dois e portanto se temos quatro dois já vão ter que ficar de fora e ir rodando".

O que correu mal para não contratar Rolando?

"Foi feita uma manifestação de interesse ao Rolando, que gostaríamos que ele pudesse representar o Braga, em função do que é como jogador, como homem, o Rolando não decidiu ainda se estaria disponível, neste momento já não contamos com o Rolando, contratámos o Tormena, e por isso neste momento temos cinco centrais e não vamos buscar mais ninguém ao mercado".



Goiano foi contratado pelo Sivasspor, da Turquia, a custo zero. Não é penoso para a SAD?

"Não. O Goiano vai fazer 32 anos, o seu percurso no Braga foi exemplar, como capitão e como jogador, manifestou interesse em sair porque tinha uma proposta irrecusável no fim de carreira. O Goiano ganhava cá 120 mil euros por ano, foi ganhar cerca de 500 mil por ano, mais três anos de contrato, quando cá só tinha dois. Pelo passado dele, pela forma como se comportou e por tudo o que deu, o Braga achou por bem retribuir com um gesto para que possa terminar a carreira de uma forma que era impossível no nosso clube".

Eduardo vem para ser capitão?

"O Eduardo é um jogador de inegáveis qualidades. Depois de sair do Braga passou por grandes clubes, jogou a época inteira na Holanda. Nasceu nesta casa, tem um carisma muito grande, ficamos felizes com o seu regresso e provavelmente será um dos capitães deste grupo porque conhece bem a mística e a ambição do clube".