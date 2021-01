Foi dispensado do United e está a caminho do Braga, garantem em Inglaterra

Dion McGhee, jogador polivalente, pode assinar pelos minhotos a custo zero.

A imprensa britânica dá como praticamente consumada a contratação de Dion McGhee pelo Braga.

Trata-se de um médio inglês, polivalente - pode atuar como lateral ou nas alas do ataque -, que deixou o Manchester United no último verão, depois de ter terminado a formação no clube de Old Trafford.

Segundo o jornal Manchester Evening News, já há acordo para que McGhee rume ao emblema português, onde poderá ter a primeira experiência ao mais alto nível.

Dion McGhee tem 20 anos e, depois de deixar os "red devils", realizou alguns jogos pela equipa de reservas do Newcastle. Ainda de acordo com a mesma publicação, clubes como Rangers, West Ham ou AZ Alkmaar seguiam com atenção o jovem atleta.