"Em defesa do ranking europeu", Liga Portugal adia jogo do Braga

Moreirense-Braga, da terceira jornada da I Liga, passa de 26 de agosto para 9 de setembro, devido aos compromissos na Liga dos Campeões dos arsenalistas.

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira que o jogo entre o Moreirense e o Braga, da terceira jornada da I Liga, inicialmente agendado para 26 de agosto, foi adiado para 9 de setembro, "permitindo ao conjunto bracarense preparar da melhor forma os dois jogos que disputará com o Panathinaikos", relativos ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Esta alteração vai ao encontro do objetivo, há muito preconizado pela Liga Portugal, de proteger as equipas que disputem as competições europeias, defendendo dessa forma os interesses de Portugal relacionados com o Ranking da UEFA", justifica o organismo que rege o futebol profissional português.