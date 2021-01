Eduardo suspenso por oito dias após expulsão no Sporting-Braga

O treinador de guarda-redes do Braga, Eduardo, recebeu ordem de expulsão no jogo com o Sporting, e foi suspenso por oito dias.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Eduardo, treinador de guarda-redes do Braga, com oito dias de suspensão após a expulsão do técnico no jogo da 12.ª jornada da I Liga, frente ao Sporting.

"Levantou-se do banco suplementar avançando em direção à linha lateral de braços no ar como forma de protesto em relação a uma alegada infração anterior. Os elementos do banco suplementar não podem levantar-se a não ser para dar apoio clínico ou logístico em casos meramente pontuais. Este elemento, ao levantar-se para mostrar desacordo de uma decisão da equipa de arbitragem, protestando, demonstrou uma clara falta de respeito ao não ter um comportamento responsável", escreveu o árbitro da partida no relatório.