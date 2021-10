Despodov, um nome a ter em conta pelo Braga e já apontado à Bundesliga

Despodov, extremo do Ludogorets, está em grande e terá sido observado pelo Wolfsburgo ao serviço da seleção da Bulgária.

De volta à Bulgária, depois de ter experimentado o futebol italiano ao serviço do Cagliari e depois o austríaco com as cores do Sturm Graz, por empréstimo do clube transalpino, Kiril Despodov é um dos principais trunfos do Ludogorets, o próximo adversário do Braga na Liga Europa.

O extremo leva cinco golos apontados em 16 partidas e, segundo a Imprensa búlgara, terá sido observado pelos alemães do Wolfsburgo no último jogo que disputou pela Seleção da Bulgária, frente à Irlanda do Norte, vencido pelos búlgaros, podendo partir no mercado de transferências de janeiro.

Será um alvo em movimento para os bracarenses no jogo da próxima quinta-feira, em Razgrad, para o qual o Ludogorets conta já ter o lateral-esquerdo Anton Nedyalkov, que se lesionou frente ao Midtjylland no início da fase de grupos.