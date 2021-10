Crise dos goleadores do Braga já dura há dois meses

Os extremos Ricardo Horta e Iuri Medeiros - com quatro golos cada - são os principais responsáveis para os arsenalistas terem o quarto melhor ataque do campeonato, ficando apenas atrás dos três grandes

Nas oito primeiras jornadas do campeonato, o Braga fez 12 golos e tem, a par do Estoril e do Tondela, o quarto melhor ataque, atrás de Benfica (19), FC Porto (18) e Sporting, com 13. Dos 12 golos da equipa bracarense, oito foram da autoria de Ricardo Horta e Iuri Medeiros (quatro cada) e um de Raul Silva, Paulo Oliveira, Fábio Martins e Abel Ruiz.

Com o golo, nos descontos, na derrota caseira ante o Sporting, a 14 de agosto, o espanhol fez o único de qualquer um dos três pontas de lança às ordens de Carlos Carvalhal na fase inicial da Liga Bwin.

Titular em três dos sete jogos em que participou (331"), Abel Ruiz tem ainda com uma assistência, em Moreira de Cónegos, no triunfo por 3-2 sobre o Moreirense, enquanto Mario González ainda está em branco após oito jogos e 427 minutos de utilização no campeonato. Vítor Oliveira, o outro homem de área dos bracarenses, jogou apenas os últimos 33 minutos da partida dos Açores, com o Santa Clara, e também não marcou.

Na época passada, Abel Ruiz ficou igualmente sem marcar nos três jogos em que foi aposta de Carvalhal. Mas na altura era suplente de Paulinho que, nas primeiras oito rondas, também não foi capaz de fazer melhor do que o internacional espanhol nesta temporada: não concretizou nos sete jogos em que participou, mas fez duas assistências para golo, nas visitas a Tondela e a Guimarães.

O agora ponta de lança do Sporting fez, nas primeiras oitos jornadas das três épocas anteriores, um golo em oito jogos em 2017/18, não faturou em três jogos em 2018/19 e apontou três golos em seis partidas em 2019/20.