Conhecido o árbitro que vai dirigir a visita do Braga ao Saint-Gilloise

O azeri Aliyar Aghayev vai ser o árbitro da visita do Braga aos belgas do Saint-Gilloise, na quinta-feira, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Aghayev vai contar com a assistência dos compatriotas Zeynal Zeynalov e Akif Amirali e ainda com Elchin Masiyev a assumir o papel de quarto árbitro. No VAR estarão os turcos Abdulkadir Bitigen e Mete Kalkavan.

O Braga visita o reduto do Saint-Gilloise na quinta-feira, às 17h45, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, que é liderado pelos belgas, com nove pontos. Os minhotos estão em segundo, com seis, seguidos dos alemães do Union Berlim, com três, e dos suecos do Malmo, ainda a zeros.

