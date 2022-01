Carvalhal questionado sobre o Atlético Mineiro: "Não alterei nada e mantenho a coerência"

O Atlético Mineiro mostrou interesse em Carlos Carvalhal.

Na antevisão ao encontro com o Famalicão, Carlos Carvalhal abordou o interesse do Atlético Mineiro, reforçando que chegaram propostas, mas que esses clubes teriam de falar com o Braga, com quem o treinador tem contrato.

"Somos pessoas estáveis e coerentes. Sempre disse que têm chegado várias coisas desde o início do nosso trabalho no Braga, mas a importância que demos à situação foi a de que não estávamos em condições de discutir nada, porque teriam que falar com o Braga. Eu não alterei nada e mantenho a coerência", apontou o técnico.