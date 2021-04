Carvalhal e as críticas ao jogo com o Sporting: "É preciso perceber de futebol"

Treinador do Braga refutou as críticas sobre a alegada passividade da equipa no jogo com o Sporting e referiu que tudo foi feito para ferir o adversário.

Estado da equipa após a derrota com o Sporting: "As derrotas mexem sempre com as equipas. Felizmente, habituámo-nos a ganhar e tivemos sempre uma boa reação após as derrotas. Saímos defraudados do jogo com o Sporting, mas não machucados. Não perdemos por falta de atitude ou ambição, perdemos, sim, porque esbarrámos contra uma organização defensiva forte, a começar pelo seu guarda-redes".

Jogo com o Marítimo: "Espero um Marítimo em crescendo, que vem de duas vitórias consecutivas. Não estamos à espera de facilidades e sabemos que o adversário tem potencial e pode agredir qualquer oponente. Mas nós olhamos para os pontos e queremos melhorar a performance da época passada. Temos de ser muito competentes".

Críticas à forma de jogar da equipa com o Sporting: "É preciso perceber especificamente de futebol. As pessoas querem ver velocidade, golos, mas não era possível. A bola tinha de ser circulada e foi isso que a equipa fez. No jogo com o FC Porto foi idêntico, mas o Braga marcou. Um golo muda a perspetiva. O Sporting defendeu com qualidade e, perante um bloco baixo, não era possível haver velocidade. Compreendo a frustração e as críticas dos adeptos, mas a visão de quem está no futebol é outra. As substituições não foram conservadoras. Recordo que o Fransérgio jogou como ponta de lança e o Braga teve um ataque composto por seis jogadores. Seja como for, temos que entender as críticas".