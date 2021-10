Carlos Carvalhal: "Voto de confiança do presidente? Não fiquei surpreendido"

Treinador do Braga diz que sempre sentiu o apoio do presidente e espera que o rendimento da equipa suba após o trabalho feito na paragem das competições. Declarações na antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Moitense, domingo, às 15h00.

Jogo da Taça com o Moitense: "Depois de dois jogos com um nível exibicional alto [n.d.r. Midtjylland e Boavista], gostaríamos de jogar o mais rápido possível, mas não o fizemos por causa da paragem para as seleções. Neste período, retificámos o que estava mal, imprimimos mais ritmo e esperamos ter já este domingo, na Taça de Portugal, os frutos desse empenhamento dos jogadores. Nos percursos que tive até chegar ao Jamor, recordo que o jogo mais difícil que tive no Leixões foi contra o Pevidém; e no Braga, não digo que tenha sido o mais difícil, mas aquele jogo que nos custou mais foi frente ao Trofense, com uma vitória nos descontos. Os jogadores estão alertados para as dificuldades. Temos que ter seriedade e respeito, contra um adversário bem organizado."

Tipo de trabalho na paragem: "Houve um trabalho relativo ao equilíbrio de esforços, porque há jogadores com diferentes ritmos, uns porque chegaram mais tarde e outros porque estiveram lesionados. O Sequeira esteve lesionado, o Ricardo Horta também, o Casto veio de uma paragem, tal como o Iuri Medeiros, ao passo que o Chiquinho e Diogo Leite estavam sem jogar com regularidade. Tentámos melhorar tudo, desde os aspetos ofensivos aos defensivos, mas também os níveis de concentração, que devem ser mais altos; estamos a cometer muitos erros individuais, que nos têm custado pontos."

Renovação de Ricardo Horta: "Fico muito satisfeito com a sua renovação. É um jogador que já está na história do Braga e vai ainda reforçar a sua posição em termos de golos e jogos. É um grande jogador e capitão e também um grande homem, que defende as cores do Braga."

Voto de confiança de António Salvador: "Sempre senti o apoio do presidente, não fiquei surpreendido com a sua posição pública [n.d.r. disse que Carlos Carvalhal terminará a época como treinador do Braga]."

Ciclo apertado de jogos: "A nossa ambição é ir jogo a jogo. Foi assim na época passada e é agora também. Temos um plantel que, embora curto, dá-nos garantias. Jogadores como Hornicek, Bernardo, Bruno Rodrigues, Gorby, Vítor Oliveira e Roger trabalham diariamente connosco; é nestas sucessões de jogos que podem aparecer oportunidades."