Carlos Carvalhal: "Levámos uma ou duas alfinetadas, talvez de forma injusta"

Treinador do Braga na antevisão da final da Taça de Portugal, agendada para as 20h30 de domingo, no Estádio Cidade de Coimbra.

Dificuldades que espera encontrar? "As dificuldades são as inerentes a jogar com uma equipa de elevada capacidade, muito boa, muito forte, com um grande treinador e grandes jogadores, convocados para as seleções. São as dificuldades normais. As que o Benfica vai encontrar são também grandes de certeza absoluta. Gostamos destes jogos, gostamos de estar presentes. Nas decisões estivemos sempre contra equipas muito boas e na maioria das vezes demos um passo em frente. Agora queremos culminar com a cereja no topo do bolo, fechar com chave de ouro. Queremos vencer a Taça, que é nosso grande objetivo."

Recuperar jogadores: "Fizemos o nosso trabalho já há duas ou três semanas, na recuperação dos jogadores que estavam mais sobrecarregados, e os jogadores já deram essa resposta, deram um passo à frente e disseram que podemos contar com eles."

Momento final da época não tão bem conseguido: "Acho perfeitamente normal, levámos uma ou duas alfinetadas, talvez de forma injusta, perante o que fizemos nesses jogos. Nomeadamente no jogo aqui com o Sporting, que nos afastou um bocadinho, depois houve alguma descompressão. Deu para cuidar de alguns jogadores que estavam legitimamente mais saturados, juntar as tropas e voltar à carga."

O que está para trás não conta: "Quando o árbitro iniciar o jogo, tudo o que esta para trás, o historial dos clubes e da Taça não conta para nada. Conta aqueles 90 minutos, a que equipa estiver mais preparada, com mais equilíbrio emocional, mais focada, vai vencer. Estamos apostados em ser melhores que o adversário para trazer a Taça. Só ali é que conta, o que está para trás não conta absolutamente nada, não joga."