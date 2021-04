Carlos Carvalhal: "A paragem foi boa. Foi uma semana espetacular"

Treinador do Braga à espera de uma reação forte da equipa em Faro após dois jogos sem vencer.

Preparação do jogo: "A paragem foi boa. Foi uma semana espetacular, esta última particularmente, porque houve mais gente envolvida. Até agora andávamos sempre a contar os jogadores e a ter de compor a equipa com elementos da equipa B e dos sub-23. Continuamos a contar com eles, mas temos mais jogadores da equipa principal. Estamos com um ritmo muito bom, todos estão a trabalhar forte e a dificultar as nossas opções para o jogo com o Farense. Isso significa que a competição interna aumentou. Vamos ter de expressar no jogo de amanhã tudo aquilo que fizemos durante a semana. Estamos extremamente satisfeitos, não só com a dinâmica da equipa, mas também com a recuperação de energia e a absorção e integração de ideias novas."

Momento da equipa: "Tendo em atenção a qualidade do adversário e o respeito que nos merece o Farense, a nossa confiança é máxima. Vamos com tudo para vencer o jogo. Como digo desde o início da época, entramos para vencer os jogos todos. Sabemos que é um adversário difícil, mas também temos a consciência de que estamos bem preparados".

Avaliação ao Farense: "É uma equipa boa e organizada. Fico muito contente que o Jorge Costa esteja no futebol português, porque é um treinador positivo. Fico muito satisfeito de ter colegas como o Jorge Costa, que tem uma visão positiva e qualitativa do jogo, o que, aliado à capacidade individual dos jogadores do Farense e à tradição de jogar em Faro, faz deste um jogo difícil".